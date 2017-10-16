Институт географии прокомментировал обвинение Шамахинской астрофизической обсерватории

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Институт географии НАНА прокомментировал обвинение заместителя директора по научным вопросам Шамахинской астрофизической обсерватории НАНА Эльчина Бабаева.

Как заявил Report директор института Рамиз Мамедов, Институт географии не дает информации о геомагнитных бурях: "Эльчин Бабаев прав, это не наше дело".

По словам директора, сотрудники Института не могут давать такую информацию: "Из Москвы несколько дней назад пришла информация о геомагнитной буре. Возможно, кто-то в заявлении сослался на это, но журналисты написали не полностью, изменили. Мои сотрудники не могут сделать такое заявление, могут только сослаться. Говорить со ссылкой, безусловно, можно".

Отметим, что сегодня в заявлении журналистам заместитель директора по научным вопросам Шамахинской астрофизической обсерватории НАНА Эльчин Бабаев озвучил критику в адрес Института географии. Он заявил, что информирование Институтом географии о геомагнитных бурях неуместно.

По его словам, вопросы, связанные с космической атмосферой, исключительно астрофизические процессы: "В целом, прогнозы более чем на три дня, едва себя оправдывают. Поэтому будет лучше, если каждый будет заниматься своим делом".