​Институт географии: 1750 км дорог в Баку не имеют канализационной линии для дождевых вод

Предлагается строительство в столице Азербайджана амбаров для скопления дождевой воды

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ "1750 км дорог в Баку не имеют канализационной линии для дождевой воды".

Об этом в заявлении Report сказал научный сотрудник отдела климата и агроклиматологии Института географии Национальной академии наук Азербайджана, доктор философии по географии, климатолог Магеррам Гасанов.

По его словам, 29 марта уровень осадков в Баку достиг 15, а в Маштаге - 19 мм, что означает 70% многолетнего показателя, то есть уровень выпавших за один день осадков составил 70% месячного показателя: "Канализационная система Баку устроена так, что не может разом смыть дождевую воду. Существует два вида канализационных систем: канализационная система для бытовых отходов и канализационная система для слива дождевой воды. На обочине дорог должны быть места для слива дождевой воды, которые подключаются к общей канализационной системе. В некоторых местах в Баку канализационная система для слива дождевой воды либо засорилась, либо отсутствует".

Специалист напомнил, что общая протяженность дорог в Баку - 2 000 км. По его словам, 1/8 часть этих дорог, то есть 250 км, имеют канализационные линии, а в остальных 1750 км эти линии отсутствуют: "Баку напоминает амфитеатр и поэтому провести канализационную линию не так уж и сложно. Следует отметить, что если дождевая вода на протяжении определенного времени застаивается на асфальте, асфальт теряет 50% качества. То есть, средства, которые тратят на асфальтирование дорог, можно потратить на строительство амбаров, куда будет направляться дождевая вода. Собранную в амбарах воду можно будет использовать для полива растений. Сейчас для этой работы используется обходящаяся намного дороже питьевая вода".

"Специалисты, занимающиеся проведением канализационной системы, не учитывают рельеф территории. Проблема в том, что при подобных работах не обращаются к специалистам. Следует сократить дистанцию между наукой, производством и хозяйством", - добавил М.Гасанов.