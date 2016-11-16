Иностранный студент БВШН: Могу сказать, что Азербайджан - моя родина

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Энтони-Марио Суарес, иностранный студент второго курса Бакинской Высшей школы нефти (БВШН), обучающийся по специальности "Нефтегазовая инженерия", ответил на вопросы сотрудника отдела по связям с общественностью вуза. Report предлагает данное интервью.

– Энтони, сколько лет ты уже живешь в Азербайджане? Что ты можешь сказать о нашей стране?

– Я живу в Азербайджане 20 лет. Я родился в Баку 3 сентября 1996 года. Баку – очень красивый город. Можно сказать, что он превращается в мегаполис. "Пламенные башни", Площадь Государственного флага, Зал "Crystal Hall", Центр Гейдара Алиева стали символами современного Баку. А еще я бы хотел особо отметить, что азербайджанский народ очень гостеприимный и добрый. Если говорить совсем коротко, могу сказать, что Азербайджан – моя родина.

– А почему ты решил учиться в БВШН?

– Я четыре года учился в Бакинской Оксфордской школе, и все четыре года уроки велись на английском языке. После окончания школы я продолжил образование в Англии и после прохождения там годичной подготовительной программы для поступления в высшие учебные заведения вернулся в Азербайджан. Когда я узнал, что в Азербайджане открылся такой вуз, как Бакинская Высшая школа нефти, то решил поступать сюда вместо того, чтобы учиться в Англии.

– Ты уже учишься здесь некоторое время. Не трудно ли тебе?

– Вначале я думал, что учиться в БВШН мне будет несложно, ведь обучение в средней школе было на английском языке, как и занятия в нашем институте. А сейчас я вижу, что учиться здесь действительно не так легко. Однако я понимаю, что в начале учебы всегда бывает сложно, а через некоторое время человек привыкает к трудностям и становится легче.

– Учитывая, что учиться здесь трудно, не жалеешь, что выбрал Высшую школу?

– Нет, нисколько. По-моему, вместо того, чтобы сожалеть о чем-то, человек должен следовать своему решению и быть готовым упорно работать, чтобы добиться успеха.

– Какая твоя самая большая мечта?

– Моя самая большая мечта – стать отличным специалистом-инженером и быть поддержкой для своих родителей. То, что в нашем вузе предметы не просто преподаются на английском языке, но и соответствуют международным стандартам, сыграет, думаю, большую роль в том, чтобы эти мечты сбылись.

– Есть ли у тебя увлечения, и если есть, то какие?

– Да, есть. Я увлекаюсь такими видами спорта, как баскетбол, футбол и дзюдо, и посвящаю им свое свободное время.

– А еще чем ты интересуешься?

– Я с удовольствием читаю мировую литературу и изучаю мировую историю.