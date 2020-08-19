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Иностранных студентов в РФ допустят к занятиям после теста на COVID-19

Иностранных студентов в РФ допустят к занятиям после теста на COVID-19 Иностранные студенты в России смогут начать учебу только после двухнедельного карантина и сдачи теста на коронавирус
Наука и образование
19 августа 2020 г. 16:06
Иностранных студентов в РФ допустят к занятиям после теста на COVID-19
pexels.com

Иностранные студенты в России смогут начать учебу только после двухнедельного карантина и сдачи теста на СOVID-19.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Иностранные студенты из стран, с которыми налажено международное сообщение, смогут приступить к занятиям в традиционном формате после двухнедельного карантина и сдачи теста на наличие коронавируса. В случае отсутствия возможности прибыть на обучение к началу учебного года в связи с ограничением международного сообщения иностранные студенты смогут изучать образовательную программу в дистанционном формате до снятия соответствующих ограничений", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в 2019-2020 учебном году в России обучались 297 993 иностранных студента. В десятку стран, из которых приезжает учиться наибольшее число таких студентов, входят Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Китай, Таджикистан, Украина, Индия, Беларусь, Азербайджан и Кыргызстан.

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