Министр: Иностранные студенты в этом году смогут полноценно учиться в российских вузах

Оперативный штаб утвердил алгоритм приезда иностранных студентов в Россию для прохождения обучения, вскоре начнется их активный заезд. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
"Вчера оперативный штаб под руководством вице-премьера Татьяны Алексеевны Голиковой утвердил алгоритм приезда иностранных студентов в Российскую Федерацию. Сейчас мы его разошлем в вузы. Начиная уже с сегодняшнего дня наши университеты работают, и на той неделе будет активный заезд иностранных студентов", - заявил В. Фальков.
Министр также пояснил журналистам, что иностранные студенты в этом году смогут полноценно учиться в российских университетах.