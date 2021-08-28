Министр: Иностранные студенты в этом году смогут полноценно учиться в российских вузах

Оперативный штаб утвердил алгоритм приезда иностранных студентов в Россию для прохождения обучения, вскоре начнется их активный заезд. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Оперативный штаб утвердил алгоритм приезда иностранных студентов в Россию для прохождения обучения, вскоре начнется их активный заезд. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Вчера оперативный штаб под руководством вице-премьера Татьяны Алексеевны Голиковой утвердил алгоритм приезда иностранных студентов в Российскую Федерацию. Сейчас мы его разошлем в вузы. Начиная уже с сегодняшнего дня наши университеты работают, и на той неделе будет активный заезд иностранных студентов", - заявил В. Фальков.

Министр также пояснил журналистам, что иностранные студенты в этом году смогут полноценно учиться в российских университетах.