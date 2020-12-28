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Иностранные студенты российских вузов смогут защитить диплом удаленно

Иностранные студенты российских вузов смогут защитить диплом удаленно Иностранные студенты российских вузов, которые не смогут въехать не территорию страны, будут иметь возможность защитить диплом удаленно
Наука и образование
28 декабря 2020 г. 09:29
Иностранные студенты российских вузов смогут защитить диплом удаленно
Иностранные студенты российских вузов, которые не смогут въехать не территорию страны, будут иметь возможность защитить диплом удаленно. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
"У нас в большинстве пострадали не дипломники, а первокурсники. Я думаю, где-то это будет возможно, хотя я думаю, это не будет массовым явлением. Будем смотреть по ситуации", - заявил Фальков журналистам.
Он отметил, что вузам потребуется пойти навстречу иностранным студентам, проанализировать, кто пропустил многое в этом году. В качестве одного из вариантов работы с иностранцами рассматривается перевод на индивидуальные учебные планы, а в случае слишком большого количества долгов и невозможности выйти на сессию, этот период можно будет считать академическим отпуском.
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