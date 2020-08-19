Иностранные студенты МГУ будут обучаться в дистанционном формате

Иностранные студенты Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова с начала нового учебного года будут обучаться в дистанционном формате

Иностранные студенты Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова с начала нового учебного года будут обучаться в дистанционном формате.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба вуза.

"Более 9 тыс. заявлений от абитуриентов из 50 стран принял Московский университет за время приемной кампании 2020 года. Для иностранных студентов учеба начнется 1 сентября в удаленном формате", - говорится в сообщении.

МГУ подготовил специальную "систему студенческой поддержки" (buddy system) для связи иностранцев с русскими студентами, а также онлайн-мероприятия о традициях и особенностях обучения в университете, о культуре России и достопримечательностях Москвы.

"Для иностранных студентов учеба в сентябре начнется в удаленном формате. Но это не означает, что ребята будут оторваны от того, что происходит в стенах МГУ. Каждый иностранный студент сможет найти себе друга в рамках "системы студенческий поддержки". Мы ждем наших вновь поступивших, а также обучающихся на старших курсах иностранных студентов и с радостью пригласим их для начала очного обучения, как только будет получено разрешение на их приезд в РФ", - привели в пресс-службе слова ректора МГУ Виктора Садовничего.

Ректор вуза отметил, что в этом году значительно вырос конкурс среди иностранных граждан. "По некоторым направлениям подготовки конкурс превысил 4 человека на место", - отметил Садовничий.