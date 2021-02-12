Инновационная модель обучения в Азербайджане - STEAM-образование

Ведется работа над созданием единой электронной платформы для школ и учащихся, присоединившихся к проекту

Пандемия еще раз показала, что в современном, динамичном мире перед образованием стоит очень важная задача – идти в ногу с прогрессом и отвечать вызовам общества. Сегодня ученикам в первую очередь необходимо прививать важные навыки XXİ века - критическое мышление, креативность, информационную грамотность, цифровую грамотность, гибкость, умение работать в команде и т.д. Неслучайно в современных международных оценках, наряду с академическими знаниями, эти критерии также берутся за основу. В последние годы, в Азербайджане, как и в других странах активно пытаются адаптировать образовательную систему под современные вызовы.

В 2019-2020 учебном году Министерство образования, при поддержке Фонда Гейдара Алиева, внедрило в школы проект STEAM, который предусматривает интегрированное преподавание нескольких предметов: науки, технологии, инженерии, искусства и математики (S – science, T – technology, E – engineering, A – art, M – mathematics) и широко преподается в ведущих учебных заведениях мира.

Проект STEAM направлен на развитие у учеников творческого и художественного мышления, сотрудничества, социального интеллекта, способности использовать инновационные технологии с помощью различных языков программирования, а также применять на практике полученные ими знания, создавая что-то новое.

Новые реалии показывают, что хотим мы того или нет, традиционное образование не обеспечивает успешное существование в динамичном мире. Дети все больше времени проводят в компьютерах, смартфонах, планшетах и других гаджетах, поэтому система образования должна быть адаптирована таким образом, чтобы взаимодействие с техникой шло ученику во благо, способствуя его развитию.

Как сообщил Report руководитель проекта Играр Назаров, в рамках STEAM поощряется использование различных гаджетов для того, чтобы учащиеся могли воспользоваться ресурсами Интернета и найти быстрый и правильный способ выполнения задания, максимально эффективно работая при этом в команде и делясь друг с другом идеями.

На начальном этапе, проект стартовал в 42-х школах Баку и охватил около 6 000 учеников и более 300 преподавателей, которые прошли специальные тренинги перед запуском проекта. Классы STEAM также были оснащены всем необходимым оборудованием. Благодаря успешной реализации, в 2020-2021 учебном году проект был расширен на 21 город и регион Азербайджана (Сумгайыт, Гянджу, Шекинский, Загатальский, Губинский, Лянкяранский, Билясуварский и др. районы) и охватил около 20.000 учеников. 200 учителей были командированы в Израиль для повышения квалификации. Там они приобрели необходимые знания в области биомимикрии, нанотехнологии, нейробиологии, изучили принцип работы устройства 3D-принтеров и устройств лазерной резки с ЧПУ. На сегодняшний день, в проекте участвуют более 25 тысяч учеников 6-7 классов и 800 учителей из 147 общеобразовательных школ 45 регионов.

Наравне с другими школьными предметами, в преподавании STEAM также возникли трудности в период введения в стране карантинного режима. Однако, все уроки были адаптированы под онлайн-формат обучения. Также для учеников проекта были подготовлены телеуроки, которые транслируются для обоих секторов на телеканале "Культура" и на страницах проекта в соцсетях. Для того, чтобы скрасить досуг учеников и сделать его более полезным в домашних условиях, за время карантина организаторы проекта провели несколько онлайн-акций и конкурсов, победители которых были награждены полезными гаджетами. Также за период пандемии более 700 учителей проекта прошли онлайн-тренинги по повышению квалификации.

В период пандемии, команда STEAM активно работала и в других направлениях. В начале распространения коронавируса, команда проекта запустила ряд инициатив для удовлетворения существующих медицинских потребностей. Цель заключалась в том, чтобы внести свой вклад в борьбу с пандемией и стать примером для других. Было начато опытное производство различных деталей медицинских принадлежностей для оборудования на 3D-принтерах, а также успешное производство масок для медицинского персонала. 6 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии предприятия по производству медицинских масок, созданного ООО "Бакинская текстильная фабрика" в Сумгайытском химическом промышленном парке, где были также подробно проинформированы о проекте STEAM.

Несмотря на то, что проект довольно "молодой", участие команды образовательного проекта в решении задач, продиктованных реалиями, демонстрирует что наша система образования находится на правильном пути. Сегодняшние ученики – это завтрашние специалисты, которые уже сейчас должны быть адаптированы к инновационным технологиям и уметь применять полученные навыки и знания на практике.

Для того, чтобы охватить больше учащихся, были также созданы несколько центров STEAM. 2 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал документ стратегической значимости – "Национальные приоритеты социально-экономического развития: Азербайджан 2030". Среди национальных приоритетов большое внимание уделяется человеческому капиталу как главному условию для производительного труда и повышения качества жизни человека. В решении поставленных задач, глава государства особую роль отводит активной и креативной молодежи, более открытой и способной к инновациям.

И в этой связи, на качественные образовательные программы как STEAM возлагается еще большая ответственность и важность в воспитании и формировании современной молодёжи.

Как сообщил руководитель проекта, на уроках STEAM, также расширяется кругозор учащихся, они могут воплощать в реальность идеи применяя свое воображение и выходя за рамки заданного алгоритма, что учит мыслить нестандартно в любое время и в любой ситуации. В соответствии со своими способностями и приобретенными навыками получив качественное образование, талантливые ученики в будущем определяют направление развития и прогресса, принципы эволюции и ее темп. Они являются носителями и неисчерпаемыми ресурсами национальной интеллектуальной элиты, а также служат гарантами нашего будущего, безопасной и достойной жизни человечества. Мы верим, что сегодняшние ученики STEAM смогут в будущем превратить нашу страну из потребителя технологий в производителя технологий.

Говоря о дальнейших планах развития проекта, И.Назаров отметил, что ведется работа над созданием единой электронной платформы для школ и учащихся, присоединившихся к проекту. Кроме этого, как проект в целом, так и отдельные школы планируется присоединить к международным сетям STEAM. После стабилизации эпидемиологической ситуации, созданные в стране центры STEAM полностью оснащенные необходимыми инновационными технологиями и контентом обучения для детей 6-11 лет перейдут в пользование учеников. 1 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в школе-лицее №3 с углубленным изучением технических и естественных наук в городе Хырдалан а также с центром STEAM, созданном в этой школе-лицее.

9 февраля министр образования и ряд общественных деятелей ознакомились с условиями центра STEAM в Ширване, созданном при Республиканском химико-биологическом лицее г. Ширван. Наряду с учениками школ, в которых созданы Центры, учащиеся других образовательных учреждений смогут записываться в секции для изучения программы STEAM. В дальнейшем, при поддержке первого вице-президента Мехрибан Алиевой, планируется увеличить количество центров STEAM по всей Республике.

Как отметил министр: "Важной составляющей нашей работы является формирование знаний и полезных навыков учащихся на этапе общего образования. Приобретенные в школе навыки должны соответствовать быстро меняющимся требованиям современного мира и быть полезными для будущего трудоустройства".

Учитывая вышесказанное и растущий интерес к STEAM, можно с уверенностью сказать, что проект продолжит стремительно развиваться и расширять свои рамки, а результат будет способствовать формированию нового творческого поколения в соответствии с вызовами и требованиями современного общества.

Наиля Аббасова