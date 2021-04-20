Инфицированным COVID-19 работникам образования оказывается финподдержка

"Профсоюзы школ пытаются помочь работникам образования, зараженным вирусом, в рамках своих финансовых возможностей, в зависимости от бюджета"

Республиканский комитет Независимого профсоюза работников образования Азербайджанской Республики оказывает финансовую поддержку работникам образования, зараженным коронавирусной инфекцией.

Как передает Report, для этого работник образования должен представить медицинскую справку о заражении COVID-19 в районные отделения комитета.

В ответ на запрос Report, в Конфедерации профсоюзов сообщили, что хотя ранее и прогнозировалось, что обратившихся будет меньше, в последнее время наблюдается рост числа инфекций:

"Профсоюзы школ пытаются помочь работникам образования, зараженным вирусом, в рамках своих финансовых возможностей, в зависимости от бюджета. Никому из обратившихся не отказывают".

Ранее было принято решение об оказании материальной поддержки в размере 300 манатов работникам образования, инфицированным COVID-19:

"Эта сумма была снижена после того, как число зараженных возросло. В зависимости от бюджета учебных заведений данная сумма составляет 170, 150, 100 и 50 манатов. На сегодняшний день тысячи работников образования получили определенную материальную поддержку, и этот процесс продолжается и сегодня".