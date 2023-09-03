Индийский луноход "Прагъян" успешно выполнил все поставленные задачи на поверхности естественного спутника Земли.
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"Ровер выполнил все свои задачи", - отметили в организации.
По данным ISRO, "Прагъян" был переведен в спящий режим, а полезная нагрузка, которую специалисты использовали для проведения исследований, отключена. Данные, полученные в ходе почти одиннадцати дней работы, были отправлены на Землю с помощью передатчика посадочного модуля "Викрам".
Ученые рассчитывают продолжить использовать луноход для проведения исследований.