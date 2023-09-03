Индийский луноход "Прагъян" успешно выполнил все поставленные задачи

Индийский луноход "Прагъян" успешно выполнил все поставленные задачи на поверхности естественного спутника Земли.

Индийский луноход "Прагъян" успешно выполнил все поставленные задачи на поверхности естественного спутника Земли.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

"Ровер выполнил все свои задачи", - отметили в организации.

По данным ISRO, "Прагъян" был переведен в спящий режим, а полезная нагрузка, которую специалисты использовали для проведения исследований, отключена. Данные, полученные в ходе почти одиннадцати дней работы, были отправлены на Землю с помощью передатчика посадочного модуля "Викрам".

Ученые рассчитывают продолжить использовать луноход для проведения исследований.