В Баку прошло мероприятие, приуроченное к годовщине основателя Индии Махатмы Ганди

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджанском университете языков (АУЯ) прошло мероприятие, приуроченное к годовщине со дня рождения основателя Индии Мохандаса (Махатма) Карамчанда Ганди.

Как сообщает Report, мероприятие началось с зажжения ритуальных свечей в память о М.Ганди.

Выступивший на мероприятии исполняющий обязанности ректора АУЯ Дуньямин Юнусов рассказал о жизни этого борца за независимость Индии от британского владычества, сделав акцент на то, что М.Ганди был основателем движения ненасильственного неповиновения.

Посол Индии в Азербайджане Санджай Рана сказал, что день рождения М.Ганди отмечается не только в Индии, но и во всем мире, так как ООН приняло решение об объявлении дня рождения М.Ганди - 2 октября - Международным днем ненасилия. По словам посла, жизнь этого влиятельного человека вдохновила на борьбу таких людей, как Мартин Лютер Кинг, Нельсон Мандела и Аун Сан Су Джи. С.Рана в завершении речи сказал, что философия М.Ганди актуальна и по сей день.

Затем был представлен фильм о М.Ганди.

Отметим, что на мероприятии также присутствовали принимавшие участие на Глобальном Форуме в Баку гости из Индии, члены индийской диаспоры в Баку, студенты АУЯ.