Имя директора UFAZ станет известно до конца месяца

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Общее руководство открывшегося сегодня при участии министра образования Микаила Джаббарова Французско-азербайджанского университета (UFAZ) осуществляет ректор Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (АГУНП) Мустафа Бабанлы.

В ответ на запрос Report руководитель департамента по связям с общественностью АГУНП Бахруз Назаров сказал, что имя нового руководителя UFAZ станет известно до конца месяца.

По его словам, в ближайшее время будет сформировано новое Правление в составе 5 человек: "В состав Правления войдут представители АГУНП, Страсбургского университета, а также министерства образования. По их обоюдному решению нового директора назначат по представлению министерства".

Б.Назаров также сказал, что в настоящее время текущие работы UFAZ осуществляются координатором Шарлоттой Паен.

Отметим, что с этого года UFAZ будет обучать студентов в здании Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (АГУНП) по 4 наиболее востребованным специальностям - химия, геофизика, нефтегазовая инженерия и информатика. Учебный процесс будет длиться 4 года (1 год - подготовительный курс, 3 года - основные годы учебы).

Выпускникам UFAZ будут выдаваться двойные дипломы (диплом Страсбургского университета и АГУНП).