Имена шушинских героев внесут в Национальную энциклопедию Азербайджана

Имена шушинских героев будут внесены в Национальную энциклопедию Азербайджана.

Имена шушинских героев будут внесены в Национальную энциклопедию Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА).

Было отмечено, что в рамках “Года Шуши” в научных учреждениях Академии будет проведено ряд мероприятий.

Планируется восстановление и реконструкция карабахского филиала Национального музея азербайджанской литературы имени Н.Гянджеви, функционировавшего в Шуше и носившее имя Хуршудбану Натаван.

Институт востоковедения имени академика Зии Буниятова планирует разместить в свободной онлайн-энциклопедии "Википедия" подробную информацию о Шуше на турецком, арабском, персидском и китайском языках.

В рамках ”Года Шуши" в очередные издания Азербайджанской Национальной энциклопедии планируется включить биографические статьи о военнослужащих и погибших при освобождении Шуши, а также соответствующие материалы.

Также на основе рукописей, источников и архивных документов планируется издание произведений шушинских писателей, монографий о них, в том числе коллективной монографии “Выдающиеся личности Шуши”.

В рамках ”Года Шуши“ также будут изданы ”Сборник документов и материалов по истории Шуши", книга и буклет, посвященные биологическому разнообразию Шушинского района и прилегающих территорий, редким и исчезающим видам, почвенным и водным ресурсам. Издание каталога планируется после показа выставки ”Родина Харыбюльбюль – Шуша".