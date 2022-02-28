О нас
Аудио новости

Имена шушинских героев внесут в Национальную энциклопедию Азербайджана

Имена шушинских героев внесут в Национальную энциклопедию Азербайджана Имена шушинских героев будут внесены в Национальную энциклопедию Азербайджана.
Наука и образование
28 февраля 2022 г. 17:22
Имена шушинских героев внесут в Национальную энциклопедию Азербайджана

Имена шушинских героев будут внесены в Национальную энциклопедию Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА).

Было отмечено, что в рамках “Года Шуши” в научных учреждениях Академии будет проведено ряд мероприятий.

Планируется восстановление и реконструкция карабахского филиала Национального музея азербайджанской литературы имени Н.Гянджеви, функционировавшего в Шуше и носившее имя Хуршудбану Натаван.

Институт востоковедения имени академика Зии Буниятова планирует разместить в свободной онлайн-энциклопедии "Википедия" подробную информацию о Шуше на турецком, арабском, персидском и китайском языках.

В рамках ”Года Шуши" в очередные издания Азербайджанской Национальной энциклопедии планируется включить биографические статьи о военнослужащих и погибших при освобождении Шуши, а также соответствующие материалы.

Также на основе рукописей, источников и архивных документов планируется издание произведений шушинских писателей, монографий о них, в том числе коллективной монографии “Выдающиеся личности Шуши”.

В рамках ”Года Шуши“ также будут изданы ”Сборник документов и материалов по истории Шуши", книга и буклет, посвященные биологическому разнообразию Шушинского района и прилегающих территорий, редким и исчезающим видам, почвенным и водным ресурсам. Издание каталога планируется после показа выставки ”Родина Харыбюльбюль – Шуша".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Şuşa cəngavərlərinin adları Azərbaycan Milli Ensiklopediyasına salınacaq

Самое важное

Из опасных районов Харькова эвакуированы 30 азербайджанцев
Из опасных районов Харькова эвакуированы 30 азербайджанцев
28 февраля 2022 г. 13:14
Министерство разъяснило, на сколько выросли пенсии, пособия и стипендии
Министерство разъяснило, на сколько выросли пенсии, пособия и стипендии
28 февраля 2022 г. 11:50
МИД: Более 300 азербайджанцев будут репатриированы из Румынии
МИД: Более 300 азербайджанцев будут репатриированы из Румынии
27 февраля 2022 г. 16:46
SOCAR Energy Ukraine обеспечит каретам скорой помощи и автомобилям пожарной службы бесплатное топливо
SOCAR Energy Ukraine обеспечит каретам скорой помощи и автомобилям пожарной службы бесплатное топливо
26 февраля 2022 г. 22:36
Зеленский поблагодарил Ильхама Алиева
Зеленский поблагодарил Ильхама Алиева
26 февраля 2022 г. 20:42
Шевченко: Ходжалинский геноцид не имеет срока давности 
Шевченко: Ходжалинский геноцид не имеет срока давности 
26 февраля 2022 г. 12:24
Украина и Россия консультируются о месте и времени переговоров
Украина и Россия консультируются о месте и времени переговоров
26 февраля 2022 г. 01:43
Жители Ходжалы: Отцы 11 учеников нашего класса были шехидами
ФотоЖители Ходжалы: Отцы 11 учеников нашего класса были шехидами
25 февраля 2022 г. 19:20
Объявлена дата приемных экзаменов в вузы
Объявлена дата приемных экзаменов в вузы
25 февраля 2022 г. 14:37
Хикмет Гаджиев: Трагедия в Ходжалы - пятно на международном сообществе и праве
Хикмет Гаджиев: Трагедия в Ходжалы - пятно на международном сообществе и праве
25 февраля 2022 г. 11:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi