Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Глава американского производителя электромобилей Tesla и владелец компании SpaceX Илон Маск стал членом Королевского общества по развитию знаний о природе в Лондоне.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте научного объединения.

Маск стал одним из 50 выдающихся ученых, которые были приняты в Королевское общество "за их исключительный вклад в науку". В личном профиле Маска называют "всемирно известным инженером, изобретателем, предпринимателем", который "вдохновляет ученых, первопроходцев и мыслителей по всему миру".