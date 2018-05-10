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    Илон Маск стал членом Королевского общества по развитию знаний о природе

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Глава американского производителя электромобилей Tesla и владелец компании SpaceX Илон Маск стал членом Королевского общества по развитию знаний о природе в Лондоне.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте научного объединения.

    Маск стал одним из 50 выдающихся ученых, которые были приняты в Королевское общество "за их исключительный вклад в науку". В личном профиле Маска называют "всемирно известным инженером, изобретателем, предпринимателем", который "вдохновляет ученых, первопроходцев и мыслителей по всему миру".

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