Ильхам Алиев: В следующем году в Кяльбаджаре будет сдана в пользование прекрасная школа

В настоящее время в городе Кяльбаджаре строится прекрасная школа, которая будет сдана в пользование в следующем году. Однако в этом учебном году дети из Кяльбаджара будут учиться в школе модульного типа.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев заявил об этом на встрече с жителями Кяльбаджара.

Подчеркнув, что Кяльбаджар, являющийся одним из крупнейших районов нашей страны, сегодня возрождается, и сюда возвращается жизнь, глава государства отметил: "Уверен, что ваша жизнь здесь будет комфортной".