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Ильхам Алиев рассказал о реформах в системе образования

Ильхам Алиев рассказал о реформах в системе образования "В настоящее время мы проводим серьезные реформы в этой сфере. Опыт Турции очень важен для нас. Необходимо также обсудить дополнительные предложения, связанные как с образованием, повышением качества образования, так и еще более тесным сплочением турецкой
Наука и образование
27 мая 2021 г. 19:09
Ильхам Алиев рассказал о реформах в системе образования
Ильхам Алиев

"В настоящее время мы проводим серьезные реформы в этой сфере. Опыт Турции очень важен для нас. Необходимо также обсудить дополнительные предложения, связанные как с образованием, повышением качества образования, так и еще более тесным сплочением турецкой и азербайджанской молодежи".

Как сообщает Report, об этом 27 мая, принимая министра национального образования Турции Зию Сельчука, сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Потому что мы создали такое мощное союзничество, что грядущие поколения должны предпринимать свои шаги в соответствии с этим союзничеством, братством, и уже сейчас должны быть тесно привязаны друг к другу. Считаю, что с этой целью необходимо проводить различные мероприятия – форумы молодежи, составлять совместные образовательные программы и прочее. Уверен, что в рамках визита вы широко обсудите эти вопросы со своим коллегой", - сказал глава государства.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev speaks about reforms in education
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev təhsil sahəsindəki islahatlardan danışdı

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