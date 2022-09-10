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Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в здании заново отстроенной школы в поселке Сарай

Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в здании заново отстроенной школы в поселке Сарай Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в здании полной средней школы номер 2, заново отстроенной в поселке Сарай Абшеронского района.
Наука и образование
10 сентября 2022 г. 14:06
Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в здании заново отстроенной школы в поселке Сарай

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в здании полной средней школы номер 2, заново отстроенной в поселке Сарай Абшеронского района.

Как сообщает Report, министр науки и образования Эмин Амруллаев проинформировал главу государства об условиях, созданных в школе.

Было отмечено, что учебное заведение, построенное в 1963 году, было рассчитано на 550 ученических мест. В связи с ростом численности населения на территории увеличилось и количество учащихся, посещающих школу. Это, конечно, отразилось на качестве образования, и строительство нового здания для школы стало необходимостью. Реконструкция этой школы также была осуществлена в соответствии с «Распределением средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», утвержденным Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 30 декабря 2019 года. На основе этой программы в январе 2021 года в поселке Сарай было начато строительство нового здания школы на 2000 ученических мест. Площадь школы, построенной в соответствии с мировыми стандартами, составляет 21 тысячу квадратных метров. Во вновь отстроенной школе имеется 70 классных комнат, 6 лабораторий, 5 кабинетов информатики, начальной военной подготовки, музыки, изобразительного искусства, технологии, а также библиотека, актовый и два спортивных зала, столовая. В здании, оснащенном самым современным оборудованием, созданы все условия для организации учебного процесса на высоком уровне. В учебном заведении также будут действовать два кабинета дошкольной подготовки. В общеобразовательном учреждении также создан STEAM-центр.

Глава государства ознакомился с условиями, созданными в школе.

STEAM центр оснащен электронной доской, компьютером, 3D принтером, соответствующими обучающими устройствами, электронными компонентами, канцелярскими принадлежностями. Здесь также созданы инженерная мастерская, комнаты для полета дронов, проведения тренингов, кабинет робототехники.

Строительство нового здания средней школы номер 2 в поселке Сарай, соответствующего самым современным стандартам, еще раз подтверждает, что образовательные реформы успешно продолжаются благодаря вниманию и заботе Президента Ильхама Алиева. Меры, предусмотренные в Государственной программе социально-экономического развития города Баку и его поселков по капитальному ремонту и реконструкции школ, осуществляются согласно плану. Все это, в первую очередь, открывает перед учащимися широкие возможности для получения высококачественного образования, более глубокого овладения научными знаниями.

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Версия на английском языке President Aliyev views conditions created at newly-built school No2 in Saray settlement
Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev Sarayda yeni inşa edilən məktəbdə yaradılan şəraitlə tanış olub

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