Ильхам Алиев: Интерес к обучению на русском языке растет

"Очень многообещающие возможности в деле увеличения взаимных инвестиций. Мы сегодня также подробно обсуждали возможности углубления сотрудничества в транспортной сфере, и не только в двустороннем, но и многостороннем, региональном формате, с учетом новой

"Очень многообещающие возможности в деле увеличения взаимных инвестиций. Мы сегодня также подробно обсуждали возможности углубления сотрудничества в транспортной сфере, и не только в двустороннем, но и многостороннем, региональном формате, с учетом новой ситуации в регионе, новых геополитических реалий. Существует уже платформа сотрудничества, так называемая «3+3». Уверен, сделав первый шаг, стороны, члены этой платформы, участники платформы будут и дальше сотрудничать, в том числе и в этой сфере. Вопрос открытия коммуникаций в регионе сегодня также обсуждался и, я думаю, имеет очень хорошую перспективу".

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Москве 22 февраля.

"Я благодарен Владимиру Владимировичу за оценку нашей деятельности, совместной деятельности по гуманитарному сотрудничеству. Эта сфера всегда находится в центре внимания президентов. Мы, можно сказать, даем соответствующий импульс развитию этой сферы. И те цифры, которые Владимир Владимирович привел по количеству школ с обучением на русском языке, и количество студентов из Азербайджана, обучающихся в России, показательны, они говорят сами за себя. Хотел бы к этому добавить, что в Азербайджане в высших учебных заведениях на русском отделении обучается более 15 тысяч студентов. И интерес к обучению на русском языке растет. Также в нашей стране действуют филиалы МГУ и Медицинской академии имени Сеченова, и мы рассчитываем наращивать потенциал сотрудничества.

В этом году мы планируем восстановить регулярное проведение Бакинского гуманитарного форума, которое было прервано из-за пандемии. Он проводился и будет проводиться и дальше под патронатом президентов России и Азербайджана.

Мы также сегодня обсуждали вопросы, связанные с участием российских компаний в работе на освобожденных территориях. Существует большой интерес. Уже на сегодняшний день получено 14 заявок от российских компаний, и мы пристально их рассматриваем. Считаю, что эта сфера – это новая сфера нашего сотрудничества - будет и полезна с практической точки зрения, а также будет укреплять уровень нашего взаимодействия", - сказал Ильхам Алиев.