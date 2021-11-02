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Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового здания средней школы в селе Чархан Шамахинского района

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового здания средней школы в селе Чархан Шамахинского района 1 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового здания полной средней школы имени академика Гейдара Гусейнова в селе Чархан Шамахинского района.
Наука и образование
2 ноября 2021 г. 01:02
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового здания средней школы в селе Чархан Шамахинского района

1 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии в Шамахинском районе нового здания Чарханской сельской полной средней школы имени академика Гейдара Гусейнова.

Как сообщает Report, прежнее здание школы было построено в 1972 году. Оно пришло в непригодное состояние, поэтому по инициативе Фонда Гейдара Алиева было принято решение построить для школы новое здание.

Было сообщено, что здание школы на 420 ученических мест состоит из 5 корпусов. Здесь имеются классные комнаты, физическая, химическая и биологическая лаборатории, кабинеты информатики, военной подготовки, медицинский кабинет, комната трудового обучения, библиотека, столовая, актовый и спортивный залы, открытая спортивная площадка.

Отметим, что Фонд Гейдара Алиева постоянно держит в центре внимания развитие науки и образования, вносит вклад в работу, проводимую государством в этой сфере. По инициативе президента Фонда Мехрибан Алиевой последовательно реализуются крупномасштабные проекты в сфере образования. Среди них - программы "Развитие детских домов и школ-интернатов", "Обновляющемуся Азербайджану – новую школу", "Поддержка образования" и "Развитие дошкольных образовательных учреждений". В рамках этих программ Фонда в Шамахинском районе в разные годы был реализован ряд проектов по строительству, ремонту учебных заведений и оснащению их необходимым оборудованием.

20:34

1 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового здания полной средней школы имени академика Гейдара Гусейнова в селе Чархан Шамахинского района.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani president, First Lady open new school building in Charhan village
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident və birinci xanım Şamaxıda Çarhan kənd orta məktəbinin yeni binasının açılışında iştirak ediblər

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