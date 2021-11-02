Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового здания средней школы в селе Чархан Шамахинского района

1 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового здания полной средней школы имени академика Гейдара Гусейнова в селе Чархан Шамахинского района.

1 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии в Шамахинском районе нового здания Чарханской сельской полной средней школы имени академика Гейдара Гусейнова.

Как сообщает Report, прежнее здание школы было построено в 1972 году. Оно пришло в непригодное состояние, поэтому по инициативе Фонда Гейдара Алиева было принято решение построить для школы новое здание.

Было сообщено, что здание школы на 420 ученических мест состоит из 5 корпусов. Здесь имеются классные комнаты, физическая, химическая и биологическая лаборатории, кабинеты информатики, военной подготовки, медицинский кабинет, комната трудового обучения, библиотека, столовая, актовый и спортивный залы, открытая спортивная площадка.

Отметим, что Фонд Гейдара Алиева постоянно держит в центре внимания развитие науки и образования, вносит вклад в работу, проводимую государством в этой сфере. По инициативе президента Фонда Мехрибан Алиевой последовательно реализуются крупномасштабные проекты в сфере образования. Среди них - программы "Развитие детских домов и школ-интернатов", "Обновляющемуся Азербайджану – новую школу", "Поддержка образования" и "Развитие дошкольных образовательных учреждений". В рамках этих программ Фонда в Шамахинском районе в разные годы был реализован ряд проектов по строительству, ремонту учебных заведений и оснащению их необходимым оборудованием.

20:34

1 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового здания полной средней школы имени академика Гейдара Гусейнова в селе Чархан Шамахинского района.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.