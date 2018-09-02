Ильхам Алиев: “В Азербайджане очень бережно относятся к русской культуре, русскому языку”

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ “В Азербайджане очень бережно относятся к русской культуре, русскому языку, всему тому, что объединяет наши народы и объединяло на протяжении веков”.

Как сообщает Report, об этом, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, выступая в Сочи совместно с Президентом России Владимиром Путиным заявлением для прессы.

“В Азербайджане очень бережно относятся к русской культуре, русскому языку, всему тому, что объединяет наши народы и объединяло на протяжении веков. В Азербайджане действует более 340 школ с обучением на русском языке, существуют два филиала ведущих российских университетов. Мы сегодня обсуждали дальнейшие шаги по укреплению сотрудничества в гуманитарной сфере, в сфере образования, в сфере культуры, и документы, которые были подписаны, в том числе и в сфере спорта, будут еще больше сближать наши страны и народы.

Иными словами, отношения между нашими странами полноценные партнерские, дружественные, добрососедские. Такими, какими они должны быть между добрыми друзьями и соседями”, - отметил Президент Ильхам Алиев.