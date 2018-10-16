Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству здания новой школы в селе Оранд Лерикского района

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству здания новой общеобразовательной школы в селе Оранд Лерикского района.
Как сообщает Report, в распоряжении говорится:
"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
1.Для строительства здания новой общеобразовательной школы на 180 ученических мест в селе Оранд Лерикского района из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Министерству образования Азербайджанской Республики первоначально 1,0 (один) миллиона манатов.
2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.
3.Министерству экономики Азербайджанской Республики предусмотреть в распределении расходов на государственные капиталовложения в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2019 год необходимые финансовые средства для завершения строительства здания общеобразовательной школы, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.
4. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения".
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