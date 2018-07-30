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    Ильгар Маммедов, набравший 700 баллов: После знакомства с Бакинской Высшей школой нефти я решил не уезжать учиться за рубежом

    Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Абитуриент Ильгар Маммедов, набравший 700 баллов на вступительных экзаменах, ответил на вопросы отдела Связей с общественностью Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН).

    Report представляет вашему вниманию данное интервью:

    – Ильгар, расскажите о себе.

    – Я родился в Баку в 2001 году. Учиться пошел в классическую гимназию №160, а с пятого класса перешел в элитную гимназию имени Ильяса Эфендиева. После окончания учебы получил аттестат с отличием.

    – Почему вы выбрали первую группу специальностей?

    – Я выбрал эту группу специальностей, потому что мне очень нравятся точные науки.

    – А какие предметы вам нравятся больше всего и почему?

    – Больше всего я люблю математику, а интерес к ней мне привили в семье.

    – Кому бы вы сказали спасибо за свой успех?

    – За отличные баллы на вступительных экзаменах я хочу поблагодарить своих родителей, наших учителей, директора гимназии Севду ханум и своего классного руководителя Лалу ханум.

    – Почему из всех вузов страны вы выбрали Бакинскую Высшую школу нефти?

    – От других вузов Бакинская Высшая школа нефти отличается качеством и уровнем преподавания, здесь есть современные учебные лаборатории и много других преимуществ. После того, как я побывал в БВШН и увидел созданные здесь условия, я передумал уезжать учиться за границу, как собирался.

    – Какую специальность вы выбрали в БВШН?

    – Я хочу стать инженером по автоматизации процессов.

    – Что вас в ней привлекло?

    – Инженер автоматизации процессов – это профессия будущего. Такие специалисты очень нужны и в нашей стране.

    – Что вы делаете в свободное время?

    – Встречаюсь с друзьями или хожу гулять, а еще я занимаюсь спортом.

    – Что вы намерены делать после окончания БВШН?

    – После получения степени бакалавра я хотел бы продолжить образование за рубежом.

    – Что, по-вашему, нужно, чтобы достичь успеха?

    – По-моему, чтобы добиться успеха, нужен упорный труд и поддержка друзей. Нужно быть терпеливым, настраивать себя на успех и стараться избегать даже маленьких ошибок.

    – Какой совет вы бы дали будущим абитуриентам?

    – Я бы посоветовал им упорно работать и верить в то, что у них все получится. Всем абитуриентам я желаю успеха.

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