Ильгар Маммедов, набравший 700 баллов: После знакомства с Бакинской Высшей школой нефти я решил не уезжать учиться за рубежом

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Абитуриент Ильгар Маммедов, набравший 700 баллов на вступительных экзаменах, ответил на вопросы отдела Связей с общественностью Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН).

Report представляет вашему вниманию данное интервью:

– Ильгар, расскажите о себе.

– Я родился в Баку в 2001 году. Учиться пошел в классическую гимназию №160, а с пятого класса перешел в элитную гимназию имени Ильяса Эфендиева. После окончания учебы получил аттестат с отличием.

– Почему вы выбрали первую группу специальностей?

– Я выбрал эту группу специальностей, потому что мне очень нравятся точные науки.

– А какие предметы вам нравятся больше всего и почему?

– Больше всего я люблю математику, а интерес к ней мне привили в семье.

– Кому бы вы сказали спасибо за свой успех?

– За отличные баллы на вступительных экзаменах я хочу поблагодарить своих родителей, наших учителей, директора гимназии Севду ханум и своего классного руководителя Лалу ханум.

– Почему из всех вузов страны вы выбрали Бакинскую Высшую школу нефти?

– От других вузов Бакинская Высшая школа нефти отличается качеством и уровнем преподавания, здесь есть современные учебные лаборатории и много других преимуществ. После того, как я побывал в БВШН и увидел созданные здесь условия, я передумал уезжать учиться за границу, как собирался.

– Какую специальность вы выбрали в БВШН?

– Я хочу стать инженером по автоматизации процессов.

– Что вас в ней привлекло?

– Инженер автоматизации процессов – это профессия будущего. Такие специалисты очень нужны и в нашей стране.

– Что вы делаете в свободное время?

– Встречаюсь с друзьями или хожу гулять, а еще я занимаюсь спортом.

– Что вы намерены делать после окончания БВШН?

– После получения степени бакалавра я хотел бы продолжить образование за рубежом.

– Что, по-вашему, нужно, чтобы достичь успеха?

– По-моему, чтобы добиться успеха, нужен упорный труд и поддержка друзей. Нужно быть терпеливым, настраивать себя на успех и стараться избегать даже маленьких ошибок.

– Какой совет вы бы дали будущим абитуриентам?

– Я бы посоветовал им упорно работать и верить в то, что у них все получится. Всем абитуриентам я желаю успеха.