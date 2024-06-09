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ИКС и ГЭЦ Азербайджана проведут экзамены для кандидатов на должность судьи

ИКС и ГЭЦ Азербайджана проведут экзамены для кандидатов на должность судьи Сегодня Избирательный комитет судей (ИКС) и Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведут тестовый экзамен для кандидатов на должность судьи.
Наука и образование
9 июня 2024 г. 07:10
ИКС и ГЭЦ Азербайджана проведут экзамены для кандидатов на должность судьи

Сегодня Избирательный комитет судей (ИКС) и Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведут тестовый экзамен для кандидатов на должность судьи.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, экзамен будет проводиться в здании ГЭЦ по адресу Бинагадинский район, улица С.С.Ахундова, 108.

Кандидатам, зарегистрировавшимся для участия в экзамене, необходимо распечатать на сайте ГЭЦ "Лист пропуска на экзамен". Экзаменуемые должны иметь при себе удостоверение личности и вышеупомянутый лист.

Экзамен будет проводиться в электронном формате посредством компьютеров. После экзамена, в котором ожидается участие 418 человек, кандидатам будет вручена справка о результатах.

В целях обеспечения пропускного режима и размещения кандидатов они должны прибыть к экзаменационному зданию не позднее 8:30, экзамен начнется в 10:00.

На экзамене кандидатам будет представлено 100 вопросов, на которые отводится 4 часа. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл, число неверных ответов не влияет на итоговый результат.

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Версия на азербайджанском языке Hakim vəzifəsinə namizədlər sınaq qarşısında

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