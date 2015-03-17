III Весенний молодежный фестиваль состоялся в университете АДА

Баку. 17 марта. REPORT. AZ/ В Университете АДА состоялся III Весенний молодежный фестиваль, посвященный празднованию последнего вторника Новруз байрамы. Как сообщает Report, в рамках фестиваля были организованы концерт и выставка, представлены образцы различных школ ковров Азербайджана, продемонстрирова ны национальная одежда, а также такие праздничные традиции как угощение сладостями, прыжки через костер, нанесение хны, выступление канатоходцев.

В ходе фестиваля студенты выступили с развлекательной праздничной программой и приняли участие в соревновании "самая интересная хонча". Кроме того, принявший участие на мероприятии певец Аббас Багиров порадовал участников фестиваля своим выступлением.