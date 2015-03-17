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    III Весенний молодежный фестиваль состоялся в университете АДА

    Фестиваль приурочен к празднованию последнего вторника Новруз байрамы

    Баку. 17 марта. REPORT. AZ/ В Университете АДА состоялся III Весенний молодежный фестиваль, посвященный празднованию последнего вторника Новруз байрамы. Как сообщает Report, в рамках фестиваля были организованы концерт и выставка, представлены образцы различных школ ковров Азербайджана, продемонстрированы национальная одежда, а также такие праздничные традиции как угощение сладостями, прыжки через костер, нанесение хны, выступление канатоходцев. 

    В ходе фестиваля студенты выступили с развлекательной праздничной программой и приняли участие в соревновании "самая интересная хонча". Кроме того, принявший участие на мероприятии певец Аббас Багиров порадовал участников фестиваля своим выступлением.

    В мероприятии приняли участие послы Европейских игр 2015 Тунзаля Агаева, Бахрам Багирзаде, Азер Гариб, DJ Shock, член Олимпийской сборной Мурад Султанов и другие известные лица. Наряду с местными и иностранными студентами Университета АДА в фестивале приняли участие ученики общеобразовательных школ Баку и окрестных регионов.

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