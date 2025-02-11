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Играр Назаров: Внедрение проекта STEAM на освобожденных территориях Азербайджана продолжится

Играр Назаров: Внедрение проекта STEAM на освобожденных территориях Азербайджана продолжится Внедрение проекта STEAM продолжится на освобожденных территориях Азербайджана.
Наука и образование
11 февраля 2025 г. 11:01
Играр Назаров: Внедрение проекта STEAM на освобожденных территориях Азербайджана продолжится

Внедрение проекта STEAM продолжится на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель проекта "STEAM Азербайджан" Играр Назаров на мероприятии, посвященном Международному дню женщин и девочек в науке.

Он отметил, что с 1 февраля началось внедрение проекта STEAM в школе №1 в Шуше: "В 2024/2025 учебном году проект "STEAM Азербайджан" охватил 252 711 учащихся в 398 школах. 47% учащихся, получающих STEAM-образование - девочки, 53% - мальчики. В настоящее время действует 21 STEAM-центр и один Инновационный центр STEAM".

Назаров также отметил, что одним из приоритетов является продвижение женщин в научно-инновационной сфере. "В международном фестивале "STEAM Азербайджан" приняли участие 352 женщины, что указывает на их значимую роль в науке", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Azad olunan ərazilərdə STEAM layihəsinin tətbiqinin genişləndirilməsi nəzərdə tutulur

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