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Идрис Исаев: ВУЗы должны стать катализаторами инноваций

Идрис Исаев: ВУЗы должны стать катализаторами инноваций

"Экономика, основанная на постоянном обучении и знаниях, является одним из главных векторов образования. Наши ВУЗы должны быть не носителями, а катализаторами инноваций. Это основная наша цель". 

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра образования Азербайджана Идрис Исаев. 

Он отметил, что в стратегических дорожных картах поддерживается инновационная деятельность образовательных учреждений. 

"В некоторых наших ВУЗах есть центры, служащие бизнес-инкубаторами и базовыми ресурсами для технологий, оказывается поддержка start-up проектам. Но этого недостаточно", - отметил И.Исаев. 

По словам замминистра, ВУЗы страны должны уделить внимание научно-исследовательской деятельности: "Их деятельность должна предусматривать коммерческую составляющую. Стремительное развитие общества за последние 25-30 лет диктует необходимость внедрения инноваций и получения хорошего образования, вкладываются инвестиции".

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