Идрис Исаев: ВУЗы должны стать катализаторами инноваций

"Экономика, основанная на постоянном обучении и знаниях, является одним из главных векторов образования. Наши ВУЗы должны быть не носителями, а катализаторами инноваций. Это основная наша цель".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра образования Азербайджана Идрис Исаев.

Он отметил, что в стратегических дорожных картах поддерживается инновационная деятельность образовательных учреждений.

"В некоторых наших ВУЗах есть центры, служащие бизнес-инкубаторами и базовыми ресурсами для технологий, оказывается поддержка start-up проектам. Но этого недостаточно", - отметил И.Исаев.

По словам замминистра, ВУЗы страны должны уделить внимание научно-исследовательской деятельности: "Их деятельность должна предусматривать коммерческую составляющую. Стремительное развитие общества за последние 25-30 лет диктует необходимость внедрения инноваций и получения хорошего образования, вкладываются инвестиции".