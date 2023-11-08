Идрис Исаев встретился с министром образования Джибути

Заместитель министра науки и образования Азербайджана Идрис Исаев обсудил двусторонние вопросы с министром национального образования и профессионального обучения Джибути Мустафой Мохаммадом Махмудом.

Заместитель министра науки и образования Азербайджана Идрис Исаев обсудил двусторонние вопросы с министром национального образования и профессионального обучения Джибути Мустафой Мохаммадом Махмудом.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба постоянного представительства Азербайджанской Республики при ЮНЕСКО.

"В рамках 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО заместитель министра науки и образования Азербайджанской Республики Идрис Исаев встретился с министром национального образования и профессионального обучения Республики Джибути Мустафой Мухаммадом Махмудом. Стороны обсудили двусторонние вопросы, в том числе в сфере образования между Азербайджаном и Джибути", - отметили в пресс-службе.