Закир Ибрагимов: Успешный руководитель должен постоянно работать над собой - ВИДЕО

Остался позади "онлайн" этап конкурса "Восхождение".

Как сообщает Report, участники, хорошо продемонстрировавшие свой потенциал вовремя конкурса, отныне выходят на путь, направленный к новым возможностям и опыту. Безусловно, на этом полном успехов пути для них будут организованы встречи с профессиональными кадрами, имеющими богатый опыт на руководящей работе:менеджерами компаний, а также руководителями различных государственных структур страны. Участники получат наглядные профессиональные рекомендации от менеджеров непосредственно в рабочей атмосфере. Ведь как известно, конкурс "Восхождение" собрал большой и мощный состав (https://yukselish.az/mentors.html), состоящий из успешных руководителей, работающих в стране. Одним из таких является Закир Ибрагимов - председатель правления Закрытого Акционерного Общества "AzerGold".

Закир Ибрагимов отмечает, что успешный руководитель это тот, кто в обязательном порядке достигает всех поставленных целей: "Первичным условием в достижении этих целей, является умение сформировать профессиональную команду. Успешный руководитель обладает лидерскими качествами, он ответственен, умеет завоевать доверие, доказав верность принимаемых им решений и поставленных задач. Успешный лидер компетентен. Он умеет стимулировать. Он знает на кого можно полагаться. Успешный руководитель, это интеллектуал, обладающий стратегическим мышлением. Это человек, который способен анализировать информацию в большом объеме и делать правильные выводы. Он решает проблемы и принимает верные решения".

Закир Ибрагимов подчёркивает, что одним из основных условий успеха для руководителя является дальновидность, а также умение оставаться справедливым в самых разных ситуациях: "Успешный менеджер должен быть открыт к новшествам, уметь объективно оценивать идеи и повышать эффективность работы, применяя современные подходы".

Важным качеством для руководителя является умение управлять рисками

Председатель правления ЗАО считает, что достичь высокого уровня профессионализма, не имея постоянной практики, невозможно и секрет успеха заключается не столько в таланте, сколько в трудолюбии, и умении работать над собой. Об этом также писал известный социолог и журналист Малкольм Гладуэлла в своей книге об индивидуальном развитии "Гении и аутсайдеры". "Желающим достичь руководящих позиций, советую постоянно увеличивать своё желание в деле достижения высоких результатов, без устали проявлять инициативу в работе. Лица, претендующие на высокие посты, постоянно должны работать над собой, развивать индивидуальные способности. Трудолюбие, ответственность, культура профессионального общения, эффективное распределение обязанностей, умение управлять рисками, способность оценивать людей, рациональность – всё это важные качества для успешных руководителей".

Выражая уверенность в том, что победители самого масштабного конкурса страны станут профессиональными руководителями с высокими моральными качествами, Закир Ибрагимов подчёркивает, что на конкурс "Восхождение" возлагаются большие надежды: "Система государственного управления в Азербайджане под руководством главы государства Ильхама Алиева, вступила на новый этап. Подбор кадров, будучи самым важным элементом в системе управления страной, осуществляется согласно соответствующему распоряжению главы государства на основе механизма, создающего равные возможности для всех граждан страны быть представленными в структурах государственного управления. В этой связи, с целью поддержания молодежи в деле построения карьеры и создания "банка кадров", организация такого конкурса как "Восхождение" очень важна. Уверен, что по итогам конкурса будут выявлены новые, способные, трудолюбивые и достойные кадры в том числе и для горнорудной промышленности, являющейся одной из основ "ненефтяного" сектора экономики страны. Поэтому, хочу пожелать успехов всем участникам конкурса".