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Хуго Гевара: США всегда были популярным направлением для студентов из Азербайджана

Хуго Гевара: США всегда были популярным направлением для студентов из Азербайджана Соединенные Штаты Америки всегда были популярным направлением для студентов из Азербайджана.
Наука и образование
17 мая 2025 г. 11:29
Хуго Гевара: США всегда были популярным направлением для студентов из Азербайджана

Соединенные Штаты Америки всегда были популярным направлением для студентов из Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом временный поверенный в делах США в Азербайджане Хуго Гевара заявил на открытии ярмарки выпускников EducationUSA.

По его словам, на протяжении многих лет азербайджанские студенты отдают предпочтение США при выборе страны для получения высшего образования: "В последние годы этот интерес значительно возрос: в 2023/2024 учебном году в американских вузах обучались 1130 студентов из Азербайджана - на 25,4% больше по сравнению с предыдущим годом. Уже четвертый год подряд мы наблюдаем столь впечатляющий рост. Эти данные свидетельствуют о возрастающем интересе и доверии к качеству американского образования".

Гевара отметил, что студенты из Азербайджана, обучающиеся в США, становятся своего рода "культурными послами".

"Они не только получают образование мирового уровня, но и одновременно представляют свою культуру, завязывают дружеские связи и привозят домой новые идеи, способные повлиять на будущее Азербайджана. Многие выбирают американские университеты, поскольку США считаются мировым лидером в сфере образования. У нас одни из лучших вузов в мире, а также широкие возможности для получения стипендий – включая спортивные, предоставляемые различными учебными заведениями по всем видам спорта", — подчеркнул Гевара.

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Версия на английском языке Hugo Guevara: US always been popular destination for students from Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Hüqo Gevara: ABŞ həmişə Azərbaycandan olan tələbələr üçün populyar istiqamət olub

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