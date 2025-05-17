Хуго Гевара: США всегда были популярным направлением для студентов из Азербайджана

Соединенные Штаты Америки всегда были популярным направлением для студентов из Азербайджана.

Соединенные Штаты Америки всегда были популярным направлением для студентов из Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом временный поверенный в делах США в Азербайджане Хуго Гевара заявил на открытии ярмарки выпускников EducationUSA.

По его словам, на протяжении многих лет азербайджанские студенты отдают предпочтение США при выборе страны для получения высшего образования: "В последние годы этот интерес значительно возрос: в 2023/2024 учебном году в американских вузах обучались 1130 студентов из Азербайджана - на 25,4% больше по сравнению с предыдущим годом. Уже четвертый год подряд мы наблюдаем столь впечатляющий рост. Эти данные свидетельствуют о возрастающем интересе и доверии к качеству американского образования".

Гевара отметил, что студенты из Азербайджана, обучающиеся в США, становятся своего рода "культурными послами".

"Они не только получают образование мирового уровня, но и одновременно представляют свою культуру, завязывают дружеские связи и привозят домой новые идеи, способные повлиять на будущее Азербайджана. Многие выбирают американские университеты, поскольку США считаются мировым лидером в сфере образования. У нас одни из лучших вузов в мире, а также широкие возможности для получения стипендий – включая спортивные, предоставляемые различными учебными заведениями по всем видам спорта", — подчеркнул Гевара.