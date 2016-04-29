​Хошбахт Юсифзаде: SOCAR и впредь будет вносить вклад в повышение качества научно-исследовательских работ в стране

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ “В основе всех достижений лежит наука. Наши совместные усилия с Национальной академией наук Азербайджана в этом направлении дают свои плоды".

Как передает Report, об этом сказал первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) академик Хошбахт Юсифзаде на общем собрании Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Он отметил, что Госнефтекомпания проводит совместную работу с институтами НАНА в различных сферах.

Х.Юсифзаде напомнил, что за последние 5 лет в SOCAR проведены 44 научно-исследовательские работы: "SOCAR и впредь будет вносить вклад в повышение качества научно-исследовательских работ в стране. Согласно плану Национальной стратегии развития науки в Азербайджане на 2009-2015 годы, достигнуто множество успехов. Работы в этом направлении продолжатся и в будущем".