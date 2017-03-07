Ходжалинским школьникам подарены книги

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Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Сотрудники Фонда "Знание" посетили расположенную в Пиршаги полную среднюю школу №2 Ходжалинского района.

Как сообщили Report из фонда, встретившиеся со школьниками заведующая сектором Хатира Гусейнова, ведущий консультант Рамиля Гурбанлы, консультант Эльвин Хатамов рассказали о роли книг в их всестороннем развитии и обретении достойного места в обществе. Для стимулирования у детей интереса к чтению, на этот раз секретарь Союза писателей Азербайджана Рашад Меджид подарил Ходжалинским школьникам 50 наименований художественной литературы. Учащиеся прочитали собственные стихи.

Присутствующая на встрече главный редактор журнала "Qaranquş" Айсель Захидгызы вручила школьникам последний номер издания. Главный редактор сказала, что периодически в журнале будет отводиться место образцам творчества школьников.

Учащиеся выразили удовлетворение прошедшей встречей с сотрудниками Фонда "Знание".