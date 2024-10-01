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Хикмет Гаджиев встретился с победителями четвертого конкурса "Юкселиш"

Хикмет Гаджиев встретился с победителями четвертого конкурса "Юкселиш" 13:53
Наука и образование
1 октября 2024 г. 14:31
Хикмет Гаджиев встретился с победителями четвертого конкурса Юкселиш

Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с победителями четвертого конкурса "Юкселиш".

Как сообщает Report, во встрече также приняли участие заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента, председатель Организационного комитета конкурса "Юкселиш" Фарах Алиева и заместитель министра молодежи и спорта, руководитель рабочей группы конкурса Фархад Гаджиев.

Участники встречи отметили шаги, предпринятые руководством страны для развития интеллектуального потенциала Азербайджана и поддержку конкурсом "Юкселиш" личного и профессионального развития талантливых кадров.

Хикмет Гаджиев поздравил победителей, отметив, что их успехи - ценный вклад в современную систему управления и стратегию развития страны.

Он также подчеркнул успехи, достигнутые в рамках программы наставничества конкурса, отметив ее влияние на развитие лидерских качеств победителей. Он выразил уверенность, что предстоящие встречи с менторами принесут большую пользу победителям.

Напомним, что Хикмет Гаджиев является одним из менторов конкурса "Юкселиш".

Конкурс "Юкселиш" был учрежден Распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года. Победители получают годовой индивидуальный план развития от наставников и денежную премию в размере 20 тысяч манатов для саморазвития. Распоряжение о проведении четвертого конкурса было подписано президентом страны 25 декабря 2023 года.

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev dördüncü “Yüksəliş” müsabiqəsinin qalibləri ilə görüş keçirib

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