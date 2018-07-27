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    Хаял Фарзалиев, набравший на вступительных экзаменах 700 баллов: БВШН - самый престижный вуз страны

    © BANM

    Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Абитуриент Хаял Фарзалиев, набравший 700 баллов на вступительных экзаменах, ответил на вопросы отдела Связей с общественностью Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН).

    Report представляет вашему вниманию данное интервью:

    – Хаял, расскажите о себе.

    – Я родился в селе Биринджи Чайлы Шемахинского района. В 2007 году пошел в первый класс средней школы №181 Хазарского района. В 2014 году поступил в Республиканский лицей физики, математики и информатики. Участвовал в республиканских олимпиадах по различным предметам и в 2017 году получил несколько медалей за победу на них. А лицей я окончил с золотой медалью и получил аттестат с отличием.

    – Кого бы вы поблагодарили за свой успех на вступительных экзаменах?

    – Я благодарю своих родителей и школьных учителей за их труд, помощь и вклад в мой успех.

    – Почему вы выбрали первую группу специальностей?

    – Мне с детских лет давались точные науки. Эта область интересует меня больше всего.

    – Хаял, почему из всех вузов страны вы выбрали Бакинскую Высшую школу нефти?

    – За короткое время Бакинская Высшая школа нефти завоевала большой авторитет и стала самым престижным вузом страны. Здесь созданы великолепные условия для учебы и используются самые современные технологии и оборудование. Кроме того, студенты БВШН могут интересно проводить свой досуг.

    – Что вам нравится делать в свободное время?

    – Читаю художественную литературу, слушаю музыку. И мне нравится читать стихотворения вслух.

    – По какой специальности вы будете учиться в БВШН? Что вас привлекает в ней?

    – Мой выбор – специальность инженера по автоматизации процессов. Сегодня это очень престижная профессия. Думаю, что в этой профессии я смогу быть наиболее полезным своей стране.

    – Какая профессия, по-вашему, самая перспективная сегодня?

    – Есть много важных профессий: юриста, врача, учителя. Но, по-моему, автоматика и компьютеризация особенно актуальны сегодня и будут актуальны в будущем.

    – Как вы думаете, есть что-то, что отличает вас от других?

    – Не могу сказать, время покажет.

    – Что вы намерены делать после окончания БВШН?

    – После окончания БВШН я хочу поступить в магистратуру за рубежом.

    – Где бы вы хотели работать в дальнейшем и кем?

    – Мне кажется, об этом пока рано говорить.

    – Какие предметы вам нравятся и почему?

    – Мне больше всего нравится математика. Может быть, потому, что это самая точная наука.

    – Что, по-вашему, нужно, чтобы достичь успеха?

    – Для успеха нужны прежде всего цель и готовность за нее бороться. И нужны люди, которые поддержат вас на этом долгом пути.

    – Какой совет бы вы дали будущим абитуриентам?

    – Я бы обратился не к абитуриентам, а к школьникам: начинать заниматься надо не в последний год, а намного раньше. В учебе надо опираться на логику, а не на эмоции. А самое главное – психологически подготовиться к экзаменам.

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