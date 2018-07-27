Хаял Фарзалиев, набравший на вступительных экзаменах 700 баллов: БВШН - самый престижный вуз страны

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Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Абитуриент Хаял Фарзалиев, набравший 700 баллов на вступительных экзаменах, ответил на вопросы отдела Связей с общественностью Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН).

Report представляет вашему вниманию данное интервью:

– Хаял, расскажите о себе.

– Я родился в селе Биринджи Чайлы Шемахинского района. В 2007 году пошел в первый класс средней школы №181 Хазарского района. В 2014 году поступил в Республиканский лицей физики, математики и информатики. Участвовал в республиканских олимпиадах по различным предметам и в 2017 году получил несколько медалей за победу на них. А лицей я окончил с золотой медалью и получил аттестат с отличием.

– Кого бы вы поблагодарили за свой успех на вступительных экзаменах?

– Я благодарю своих родителей и школьных учителей за их труд, помощь и вклад в мой успех.

– Почему вы выбрали первую группу специальностей?

– Мне с детских лет давались точные науки. Эта область интересует меня больше всего.

– Хаял, почему из всех вузов страны вы выбрали Бакинскую Высшую школу нефти?

– За короткое время Бакинская Высшая школа нефти завоевала большой авторитет и стала самым престижным вузом страны. Здесь созданы великолепные условия для учебы и используются самые современные технологии и оборудование. Кроме того, студенты БВШН могут интересно проводить свой досуг.

– Что вам нравится делать в свободное время?

– Читаю художественную литературу, слушаю музыку. И мне нравится читать стихотворения вслух.

– По какой специальности вы будете учиться в БВШН? Что вас привлекает в ней?

– Мой выбор – специальность инженера по автоматизации процессов. Сегодня это очень престижная профессия. Думаю, что в этой профессии я смогу быть наиболее полезным своей стране.

– Какая профессия, по-вашему, самая перспективная сегодня?

– Есть много важных профессий: юриста, врача, учителя. Но, по-моему, автоматика и компьютеризация особенно актуальны сегодня и будут актуальны в будущем.

– Как вы думаете, есть что-то, что отличает вас от других?

– Не могу сказать, время покажет.

– Что вы намерены делать после окончания БВШН?

– После окончания БВШН я хочу поступить в магистратуру за рубежом.

– Где бы вы хотели работать в дальнейшем и кем?

– Мне кажется, об этом пока рано говорить.

– Какие предметы вам нравятся и почему?

– Мне больше всего нравится математика. Может быть, потому, что это самая точная наука.

– Что, по-вашему, нужно, чтобы достичь успеха?

– Для успеха нужны прежде всего цель и готовность за нее бороться. И нужны люди, которые поддержат вас на этом долгом пути.

– Какой совет бы вы дали будущим абитуриентам?

– Я бы обратился не к абитуриентам, а к школьникам: начинать заниматься надо не в последний год, а намного раньше. В учебе надо опираться на логику, а не на эмоции. А самое главное – психологически подготовиться к экзаменам.