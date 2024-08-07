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Хатаинский корпус БВШН переведен в Белый город из-за Турецко-Азербайджанского университета

Хатаинский корпус БВШН переведен в Белый город из-за Турецко-Азербайджанского университета Хатаинский корпус Бакинской высшей школы нефти (БВШН) переведен в Белый город.
Наука и образование
7 августа 2024 г. 18:59
Хатаинский корпус БВШН переведен в Белый город из-за Турецко-Азербайджанского университета

Хатаинский корпус Бакинской высшей школы нефти (БВШН) переведен в Белый город.

Как сообщает Report, об этом сообщил ректор БВШН Эльмар Гасымов.

Ректор отметил, что в новом корпусе будет функционировать факультет непрерывного образования, центр английского языка и гуманитарных дисциплин. "Кроме того, при БВШН планируется создание нового лицея," - добавил он.

Следует отметить, что Турецко-Азербайджанский университет будет расположен в Хатаинском районе Баку, в здании Бакинской высшей школы нефти на проспекте Ходжалы. В этом году в университет планируется принять 90 студентов.

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