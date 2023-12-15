Хафиз Пашаев: Учебная программа и учебники должны постоянно обновляться

Учебная программа и учебники должны постоянно обновляться.

Учебная программа и учебники должны постоянно обновляться.

Как сообщает Report, об этом ректор Университета АДА Хафиз Пашаев сказал во время выступления на XVI Съезде учителей Азербайджана.

По словам ректора, следует изменить отношение в том числе к урокам литературы: "Самый эффективный способ воспитания творческих граждан - это поощрение молодежи к чтению художественной литературы. В быстро меняющемся мире учебная программа и учебники должны постоянно обновляться, а учебные материалы должны отражать современные реалии. Учитывая интерес молодежи к современным технологиям, в образовании должно быть предусмотрено использование интерактивных методов и новых инструментов", - подчеркнул он.