Хафиз Пашаев: Шекинский кампус Университета АДА - очередной вклад в азербайджано-итальянские отношения

Шекинский кампус Университета АДА является очередным вкладом в азербайджано-итальянские отношения.

Шекинский кампус Университета АДА является очередным вкладом в азербайджано-итальянские отношения.

Как сообщает Report, об этом заявил ректор Университета АДА Хафиз Пашаев на конференции в честь открытия в Шеки факультета дизайна и архитектуры вуза.

По его словам, шекинский кампус университета АДА также является хорошим примером реставрации: "Проект разработан по инициативе Итало-Азербайджанского университета. Шекинский кампус является примером сотрудничества Университета АДА и Миланского технического университета (Politecnico di Milano)".