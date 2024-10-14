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Хафиз Пашаев: Шекинский кампус Университета АДА - очередной вклад в азербайджано-итальянские отношения

Хафиз Пашаев: Шекинский кампус Университета АДА - очередной вклад в азербайджано-итальянские отношения Шекинский кампус Университета АДА является очередным вкладом в азербайджано-итальянские отношения.
Наука и образование
14 октября 2024 г. 12:05
Хафиз Пашаев: Шекинский кампус Университета АДА - очередной вклад в азербайджано-итальянские отношения

Шекинский кампус Университета АДА является очередным вкладом в азербайджано-итальянские отношения.

Как сообщает Report, об этом заявил ректор Университета АДА Хафиз Пашаев на конференции в честь открытия в Шеки факультета дизайна и архитектуры вуза.

По его словам, шекинский кампус университета АДА также является хорошим примером реставрации: "Проект разработан по инициативе Итало-Азербайджанского университета. Шекинский кампус является примером сотрудничества Университета АДА и Миланского технического университета (Politecnico di Milano)".

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Версия на английском языке Rector: ADA University's Shaki campus is another contribution to Italy-Azerbaijan relations
Версия на азербайджанском языке Hafiz Paşayev: ADA Universitetinin Şəki kampusu İtaliya-Azərbaycan münasibətlərinə növbəti töhfədir

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