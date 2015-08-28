​Хафиз Пашаев: К изменениям относительно повышения уровня образования нужно отнестись более уверенно

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ "Подъем образования в стране на совершенно новый уровень очень важен. К изменениям нужно отнестись более уверенно".

Как сообщает Report, об этом на прошедшей 28 августа в университете "ADA" церемонии закрытия учебной программы "Первая летняя академия для учителей высших учебных заведений" заявил ректор вуза, профессор Хафиз Пашаев.

Одобривший вопрос проведения Государственной комиссией по приему студентов вступительных экзаменов в вузы в централизованном порядке Х.Гаджиев заявил также о важности учета новых требований: "Сейчас существуют новые требования, которые необходимо учитывать. По имеющейся у меня информации, в этом году 6 000 мест в вузах остались вакантными. В нашем университете все места заполнены. Может быть, по некоторым причинам у нас остались 1-2 места. Однако есть вузы, в которых размещение произведено лишь на 25-30% мест. Хотя, если молодежь подает заявление, значит, она хочет учиться. Естественно, при этом также важен уровень студента".

В качестве примера Х.Гаджиев привел мировой опыт: "В мире существует практика, согласно которой университеты распахивают свои двери перед абитуриентами, однако процесс обучения и завершения вузов сопровождается трудностями, то есть двери у выхода постепенно сужаются. Университет заканчивают лишь те, кто способен учиться. А те, кому это не удается, должны заниматься другим делом. Подобная мысль постепенно формируется и у нас. Сегодня я получил письмо из министерства. Предлагается ликвидировать план на платные места. В связи с данным вопросом от нас ждут предложений".

Ректор вуза призвал педагогов проявить активность в выдвижении предложений, связанных с новшествами в сфере образования: "Вы не ждите выдвижения министерством образования предложений и их осуществления. Проявите личную активность".