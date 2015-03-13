​Хады Раджабли: Для лучшей жизни педагоги должны больше работать

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ "Знайте, в парламенте я представляю интересы не только инвалидов и людей с тяжелым социальным положением, но и педагогов. Я также постоянно выступаю с вопросами, связанными с зарплатой и социальным положением учителей".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель парламентского комитета по социальной политике Хады Раджабли, выступая на прошедшем в Азербайджанском институте проблем образования мероприятии на тему "Инклюзивное и специальное образование: реалии и перспективы".

По его словам, профессия педагог - одна из самых важных: "Сегодня, обратившись к моим коллегам-педагогам, работникам этой трудной сферы, хочу сказать, что как бы то не было парадоксально, сегодня, люди, пытающиеся нарушить стабильность в Азербайджане, хотят настроить педагогов против власти. Наглядным примером этому является информация, размещенная на сайтах в последние дни от моего имени".

"Один из сайтов, сославшись на одно из моих интервью в местных СМИ, вынес в заголовок слова, "Хады Раджабли предлагает педагогам подрабатывать рабочими". Поверьте, 95% читателей, написали комментарии, не читая статьи. Люди, распространяющие подобную информацию, играют чувствами педагогов. Рекомендую им внимательно прочитать текст полностью".

Х.Раджабли считает необходимым провести определенную работу в системе образования: "Главное в том, чтобы педагоги были грамотными. Некоторые педагоги работают на двух работах, занимаются репетиторством. Упрекать их за это нельзя, так как для лучшей жизни педагоги должны больше работать".