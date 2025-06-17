Хабиб Керимов: Минобразования активно работает над обеспечением доступа к образованию для всех граждан

Хабиб Керимов: Минобразования активно работает над обеспечением доступа к образованию для всех граждан

Министерство науки и образования Азербайджана активно работает над обеспечением доступа к образованию для всех категорий граждан, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Управления защиты детей министерства Хабиб Керимов на мероприятии "Равенство и доступность информации в аудиовизуальных медиа".

По его словам, в стране продолжается реализация мер по организации образования для лиц с интеллектуальными и физическими ограничениями.

"Мы проводим работу для обеспечения образования этих лиц в профессиональных школах и колледжах. В настоящее время 7-8 человек с частичными нарушениями слуха и более 30 выпускников с полной потерей слуха продолжают обучение в различных колледжах. Лица с нарушениями зрения, набравшие 596 баллов на экзаменах Государственного экзаменационного центра, учатся в лучших университетах страны.

Кроме того, в настоящее время количество учащихся с полными и частичными нарушениями слуха в специализированных учреждениях составляет 171 и 551 человек соответственно. В специальных учреждениях для лиц с полными и частичными нарушениями зрения обучаются 308 учащихся", - сказал представитель ведомства.

Керимов добавил, что участие этих учащихся в различных соревнованиях на международной арене является важным для их интеграции в общество.