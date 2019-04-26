​"Хаббл" приблизился к открытию "новой физики" в расширении Вселенной

Астрономы точно измерили расстояние до пульсирующих звезд в соседней галактике и подтвердили, что Вселенная сейчас расширяется быстрее, чем об этом говорят наблюдения за "эхом" Большого Взрыва.

Результаты замеров космического телескопа "Хаббл", указывающие на наличие "новой физики", были опубликованы в Astrophysical Journal, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Открытие расхождений в значении постоянной Хаббла – кажется, самое интересное событие в космологии за последние десятилетия. Его статистическая значимость постепенно росла и теперь его просто нельзя отмести как погрешность измерений. Этот разрыв не мог появиться в наших данных по случайности", — заявил Адам Рисс (Adam Riess) из университета Джона Гопкинса (США).

Еще в 1929 году знаменитый астроном Эдвин Хаббл доказал, что наша Вселенная не стоит на месте, а постепенно расширяется, наблюдая за движением далеких от нас галактик. В конце 20 века астрофизики обнаружили, наблюдая за сверхновыми первого типа, что она расширяется не с постоянной скоростью, а с ускорением.

Причиной этого, как сегодня считают ученые, является "темная энергия" – загадочная субстанция, заставляющая пространство-время растягиваться все быстрее и быстрее.

"Современные космологические модели подразумевают, что текущие темпы расширения Вселенной должны совпадать с теми значениями, которые были вычислены по микроволновому фоновому излучению. Соответственно, наличие расхождений будет указывать на существование новой физики. В прошлом, теоретики постоянно говорили мне, что это невозможно, так как подобное нововведение разрушит все их теории. Теперь они думают, что нам придется это сделать", — заключает Рисс.