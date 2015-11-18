​Гюляр Ахмедову уволили из БГУ

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Бывший депутат, доктор философии по психологическим наукам Гюляр Ахмедова уволена с должности преподавателя Бакинского государственного университета (БГУ).

Как сообщает Report, в 2015-2016 учебном году Г.Ахмедовой не дали учебной нагрузки на факультете социальных наук и психологии БГУ, поэтому ей пришлось написать заявление об увольнении. Руководство университета приняло заявление и вынесло решение о ее увольнении.

Имя Г.Ахмедовой также исключено из списка педагогов вуза.

Г.Ахмедова родилась 20 августа 1965 года в Баку. Она окончила факультет математики Азербайджанского государственного педагогического института.

С 1986 года начала педагогическую деятельность в бакинском профтехучилище, затем работала педагогом в средней школе, заместителем директора.

С 1994 года Г.Ахмедова приступила к работе в качестве главного инструктора министерства молодежи и спорта, затем была назначена на должность завотделом и начальника отдела. В 1996-2000 гг. она проработала председателем Детской организации Азербайджанской Республики.

В 2000, 2005 и 2010 гг. была депутатом парламента.

25 сентября 2012 года распространилась видеозапись, на которой Г.Ахмедова просила взятку у ныне проживающего во Франции бывшего ректора Азербайджансконго международного университета Эльшада Абдуллаева. На видео был заснят диалог между депутатом, ректором и посредником - директором библиотеки-клуба имени Сабира Севиндж Бабаевой, где у передавшего крупную взятку для избрания депутатом в ММ Эльшада Абдуллаева просили дополнительную сумму.

По факту Генпрокуратура Баку возбудила уголовное дело по ст. 178.3.2 (мошенничество в крупном размере) УК, после чего Г.Ахмедова отказалась от мандата и Центризбирком приостановил ее деятельность в качестве парламентария.

13 декабря 2012 года Э.Абдуллаев распространил еще одно видео, на котором заснят разговор между Э.Абдуллаевым и Севиндж Бабаевой. На видео женщина от имени Г.Абдуллаевой пытается его заверить, что взамен на переданную взятку он получит депутатский мандат и говорит, что результаты голосования и протоколы уже изменены в пользу Э.Абдуллаева (Речь идет о парламентских выборах 2005 года. На этих выборах он баллотировался от Бинагадинского избирательного округа №8). После указанного видео Г.Ахмедову исключили из Партии "Ени Азербайджан".

Объявленная в розыск по ст. 178.3.2 Севиндж Бабаева скончалась в Турции 26 декабря 2012 года.

2 декабря 2013 года Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Г.Ахмедову к 3 годам лишения свободы. 5 мая 2014 года ее освободили из зала Бакинского апелляционного суда.