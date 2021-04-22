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Гусейнбала Мираламов снят с должности заведующего кафедрой

Гусейнбала Мираламов снят с должности заведующего кафедрой "Мы тоже, как и большинство, увидели произошедшее в социальных сетях".
Наука и образование
22 апреля 2021 г. 12:10
Гусейнбала Мираламов снят с должности заведующего кафедрой
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"Мы тоже, как и большинство, увидели произошедшее в социальных сетях".

Об этом Report сказал директор департамента по связям с общественностью и маркетингу Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности Бахруз Назаров, комментируя видеокадры в связи с заведующим кафедрой вуза Гусейнбалой Мираламовым.

Б.Назаров сказал, что после распространения видеокадров Г. Мираламов был снят с должности заведующего кафедрой нефтегазовой инженерии вуза. "Он сегодня утром был снят с должности по собственному желанию".

Минувшим днем в социальных сетях распространились кадры, на которых экс-депутат Г.Мираламов ведет неэтично. Он работал заведующим кафедрой нефтегазовой инженерии АГУНП. Сообщается, что видеокадры были сняты во время онлайн-заседания научного совета АГУНП.

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Версия на азербайджанском языке Hüseynbala Mirələmov kafedra müdiri vəzifəsindən azad edildi

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