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Гурбан Йетирмишли прокомментировал заявление Джелала Шенгера о землетрясении в Азербайджане

Гурбан Йетирмишли прокомментировал заявление Джелала Шенгера о землетрясении в Азербайджане Генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА профессор Гурбан Йетирмишли прокомментировал недавнее заявление сотрудника Евразийского института наук о земле Стамбульского технического университета Джелала Шенгера о том, что
Наука и образование
4 июля 2023 г. 12:27
Гурбан Йетирмишли прокомментировал заявление Джелала Шенгера о землетрясении в Азербайджане

Генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА профессор Гурбан Йетирмишли прокомментировал недавнее заявление сотрудника Евразийского института наук о земле Стамбульского технического университета Джелала Шенгера о том, что в Азербайджане ожидается землетрясение.

Как сообщает Report, Гурбан Йетирмишли на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов, заявил: "Джелал Шенгер говорил, что 4 июля в 00:01 в Азербайджане произойдет землетрясение? Нет. Я также говорю, что в Японии, Иране и Китае будут землетрясения. Когда это произойдет, вы скажете, что я предупреждал. Говорилось, что после 6 февраля в Стамбуле произойдет землетрясение. Должно ли 20-миллионное население города сидеть и ждать момента землетрясения? Это абсурдно. Поэтому я прошу не верить слухам".

4 июля в 00:01 по местному времени в Каспийском море было зафиксировано землетрясение. Землетрясение силой около 6 баллов ощущалось в Губе, Хачмазе, Шабране, Сиязани, до 5-4 баллов в Сумгайыте, на Абшеронском полуострове и близлежащих районах. Магнитуда толчков составила 5,5, а глубина - 65 км. Жертв и разрушений нет.

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Версия на азербайджанском языке Qurban Yetirmişli Celal Şengörün Azərbaycanda zəlzələ olacağı ilə bağlı açıqlamasına aydınlıq gətirib

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