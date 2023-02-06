Гурбан Етирмишли: Землетрясение в Турции не сильно ощущалось в Азербайджане

"Землетрясение в Турции не сильно ощущалось в Азербайджане, в частности в Нахчыване и Лянкяране".

"Землетрясение в Турции не сильно ощущалось в Азербайджане, в частности в Нахчыване и Лянкяране".

Как сообщает Report, об этом гендиректор Республиканского центр сейсмологической службы НАНА Гурбан Етирмишли сказал на пресс-конференции в связи с землетрясением в Турции.

По его словам, толчки затухали, не достигнув территории Азербайджана.

В районе Пазарджык турецкой провинции Кахраманмараш в 05:26 по бакинскому времени произошло землетрясение силой 7,4 балла. Землетрясение ощущалось в окрестностях Кахраманмараша, Хатая, Османие, Адыямана, Газиантепа, Шанлыурфы, Диярбакыра, Малатьи и Аданы, в том числе в Анкаре.

В результате землетрясения погибли по меньшей мере 284 человека, 2 323 получили ранения, 1 710 зданий полностью разрушены.