О нас

Гурбан Етирмишли: Землетрясение в Турции не сильно ощущалось в Азербайджане

Гурбан Етирмишли: Землетрясение в Турции не сильно ощущалось в Азербайджане "Землетрясение в Турции не сильно ощущалось в Азербайджане, в частности в Нахчыване и Лянкяране".
Наука и образование
6 февраля 2023 г. 13:50
Гурбан Етирмишли: Землетрясение в Турции не сильно ощущалось в Азербайджане

"Землетрясение в Турции не сильно ощущалось в Азербайджане, в частности в Нахчыване и Лянкяране".

Как сообщает Report, об этом гендиректор Республиканского центр сейсмологической службы НАНА Гурбан Етирмишли сказал на пресс-конференции в связи с землетрясением в Турции.

По его словам, толчки затухали, не достигнув территории Азербайджана.

В районе Пазарджык турецкой провинции Кахраманмараш в 05:26 по бакинскому времени произошло землетрясение силой 7,4 балла. Землетрясение ощущалось в окрестностях Кахраманмараша, Хатая, Османие, Адыямана, Газиантепа, Шанлыурфы, Диярбакыра, Малатьи и Аданы, в том числе в Анкаре.

В результате землетрясения погибли по меньшей мере 284 человека, 2 323 получили ранения, 1 710 зданий полностью разрушены.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qurban Yetirmişli: "Türkiyədəki zəlzələ Azərbaycanda güclü hiss olunmayıb"

Другие новости из категории

Сегодня день рождения выдающегося азербайджанского ученого Лютфи Заде
Сегодня день рождения выдающегося азербайджанского ученого Лютфи Заде
4 февраля 2023 г. 06:01
В марте состоится общее собрание НАНА
В марте состоится общее собрание НАНА
3 февраля 2023 г. 20:01
ГЭЦ обратился к руководителям общеобразовательных учебных заведений
ГЭЦ обратился к руководителям общеобразовательных учебных заведений
3 февраля 2023 г. 15:32
В Азербайджане не признаны дипломы 54 выпускников зарубежных вузов
В Азербайджане не признаны дипломы 54 выпускников зарубежных вузов
3 февраля 2023 г. 10:51
В январе 19 лицам отказано в присуждении ученой степени
В январе 19 лицам отказано в присуждении ученой степени
3 февраля 2023 г. 09:56
В Нахчыване стартовала студенческая ”зимняя школа 
ФотоВ Нахчыване стартовала студенческая ”зимняя школа" 
2 февраля 2023 г. 20:43
Назначен новый ректор Университета Нахчыван
Назначен новый ректор Университета "Нахчыван"
2 февраля 2023 г. 17:51
Малейка Аббасзаде: В будущем при отборе на госслужбу будет применяться модель компетенции
Малейка Аббасзаде: В будущем при отборе на госслужбу будет применяться модель компетенции
2 февраля 2023 г. 12:02
Председатель ГЭЦ считает нереальным проведение выпускных экзаменов на компьютерах в ближайшие 5 лет
Председатель ГЭЦ считает нереальным проведение выпускных экзаменов на компьютерах в ближайшие 5 лет
2 февраля 2023 г. 11:55
В ГЭЦ прошли обсуждения на тему новшеств в сфере госслужбы
В ГЭЦ прошли обсуждения на тему новшеств в сфере госслужбы
2 февраля 2023 г. 11:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi