Гурбан Йетирмишли: Нет вероятности повторения землетрясения мощностью 5,5 балла

Вероятности повторения землетрясения мощностью 5,5 балла не имеется.

Вероятности повторения землетрясения мощностью 5,5 балла не имеется.

Как сообщает Report, об этом гендиректор Республиканской Сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), членкор НАНА, профессор Гурбан Йетирмишли сказал на пресс-конференции.

По его словам, длительность подземного толчка составила менее 10 секунд, никаких разрушений не зарегистрировано.

Г. Йетирмишли отметил, что слабые толчки фиксируются и это естественно: "Происходят афтершоки, выбросы энергии, потому что толчок был сильным. Однако вероятности повторения землетрясения мощностью 5,5 не имеется. Вместе с тем возможно, что произойдет ощутимое землетрясение магнитудой 3. Но его может и не быть, потому что очаг землетрясения залегал на глубине 65 км".

4 июля в 00:01 по местному времени в Каспийском море было зафиксировано землетрясение. Землетрясение ощущалось силой около 6 баллов в Губе, Хачмазе, Шабране, Сиязани и до 5-4 баллов в Сумгайыте, на Абшеронском полуострове и в близлежащих районах. Магнитуда толчков составила 5,5, а очаг залегал на глубине 65 км. Разрушений и пострадавших нет.