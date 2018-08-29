Гурбан Етирмишли: В зоне землетрясения в Лерике зарегистрировано более 60 афтершоков

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ "После сильного землетрясения в Лерике минувшим днем было зафиксировано 1-2 слабых толчка мощностью 3,7 и 3,2. В то же время до утра 29 августа в зоне землетрясения было более 60 афтершоков".

Об этом Report сообщил гендиректор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, член-корреспондент НАНА Гурбан Етирмишли.

По его словам, причина толчков кроется в высвобождении энергии на данной территории.

Г. Етирмишли отметил, что первые толчки не вызвали особо крупных разрушений в Лянкяране и Лерике: "Мы интересовались всем произошедшим. Наш сотрудник направился на место, где было зафиксировано землетрясение. Будут проведены исследования для уточнения территориального охвата толчков".

Гендиректор Центра добавил, что сейчас в стране общая обстановка нормальная: "В течение дня возможны слабые точки. В целом же, нет ничего страшного".