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    Гурбан Етирмишли: Сейчас на территории Азербайджана нет активной сейсмозоны

    Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ "Сейчас на территории Азербайджана нет активной сейсмической зоны".

    Об этом Report сообщил гендиректор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, член-корреспондент НАНА Гурбан Етирмишли.

    Он сказал, что в зоне землетрясения в Загатальском районе два дня не регистрируется никакой активности: 

    "В Закатале после зарегистрированного 6-бального землетрясения на территории произошло более 100 афтершоков".

    Гурбан Етирмишли отметил, что в последние дни в других регионах страны зарегистрированы слабые толчки на фоновом уровне: "На территории страны слабые, не ощутимые толчки происходят каждый день, это нормальное явление. Слабые толчки не страшны, они не ощущаются людьми".

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