Гурбан Етирмишли: Сейчас на территории Азербайджана нет активной сейсмозоны

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ "Сейчас на территории Азербайджана нет активной сейсмической зоны".

Об этом Report сообщил гендиректор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, член-корреспондент НАНА Гурбан Етирмишли.

Он сказал, что в зоне землетрясения в Загатальском районе два дня не регистрируется никакой активности:

"В Закатале после зарегистрированного 6-бального землетрясения на территории произошло более 100 афтершоков".

Гурбан Етирмишли отметил, что в последние дни в других регионах страны зарегистрированы слабые толчки на фоновом уровне: "На территории страны слабые, не ощутимые толчки происходят каждый день, это нормальное явление. Слабые толчки не страшны, они не ощущаются людьми".