Гурбан Етирмишли: Если бы извержение вулкана Отман-Боздаг произошло через 5 лет, дома в округе остались бы под грязью

Тбилиси. 27 сентября. REPORT.AZ/ "В последние дни зарегистрированные в Азербайджане подземные толчки, это толчки, характерные для сейсмоактивного региона на фоновом уровне".

Об этом грузинскому бюро Report сообщил гендиректор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, член-корреспондент НАНА Гурбан Етирмишли.

По его словам, это мелкие толчки, которые не ощущаются.

Г.Етирмишли также сказал, что в связи с недавним извержением грязевого вулкана Отман-Боздаг ведется оперативное исследование:

"Грязевой вулкан Отман-Боздаг - один из активных вулканов. В прошлом году также было извержение этого вулкана. То, что там ежегодно происходит извержение, это хорошо. Ведь если бы извержение вулкана произошло, скажем, через 5 лет, дома в округе, возможно, остались бы под грязью".

Гендиректор центра объяснил причины извержения грязевого вулкана Отман-Боздаг тем, что в недрах земли происходит движение и сжатие.

Г.Етирмишли подчеркнул, что для изучения извержения активных вулканов должны устанавливаться приборы.