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Грузинский депутат: Готовы сотрудничать для устранения недочетов в учебниках в азербайджанских школах

Грузия готова к сотрудничеству для устранения недочетов в учебниках

"Мы готовы к сотрудничеству с нашими азербайджанскими коллегами для устранения недочетов в учебниках в школах Грузии с обучением на азербайджанском языке".

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявила председатель парламентского комитета образования, науки и культуры Грузии Мариам Джаши, выступая на конференции "Государственный язык для развития человеческого капитала и интеграции граждан".

По ее словам, на встречах с представителями парламента Азербайджана было сделано замечание по поводу качества учебников по некоторым предметам в школах Грузии с обучением на азербайджанском языке: "Недочеты в учебниках мы можем устранить вместе с азербайджанскими коллегами. Мы готовы обсудить любые инициативы и сотрудничество по данному вопросу". 

М. Джаши отметила, что в Грузии действуют более 3 000 школ и секторов с обучением на других языках: "Осуществляется ряд работ для усиления в этих школах преподавания грузинского языка. В данной области достигнуты заметные успехи". 

Отметим, что в соседней стране основные недочеты в учебниках, издаваемых для школ с обучением на азербайджанском языке, допускаются во время перевода с грузинского на азербайджанский язык.  

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