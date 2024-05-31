Группы SABAH на юридическом факультете БГУ закрываются

Группы SABAH на юридическом факультете Бакинского государственного университета (БГУ) закрываются.
Информацию об этом подтвердили Report в университете.
Прием в группы SABAH с нового учебного года будет проводиться в Карабахском университете.
Отметим, что группы SABAH были созданы в 2014-2015 учебном году. Целью их создания является обеспечение развития интеллектуального и творческого потенциала обучающихся и полное приобретение компетенций по специальностям, повышение качества высшего образования и применение передовых форм и методов в организации образования.