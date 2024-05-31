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Группы SABAH на юридическом факультете БГУ закрываются

Группы SABAH на юридическом факультете БГУ закрываются Группы SABAH на юридическом факультете Бакинского государственного университета (БГУ) закрываются.
Наука и образование
31 мая 2024 г. 15:58
Группы SABAH на юридическом факультете БГУ закрываются

Группы SABAH на юридическом факультете Бакинского государственного университета (БГУ) закрываются.

Информацию об этом подтвердили Report в университете.

Прием в группы SABAH с нового учебного года будет проводиться в Карабахском университете.

Отметим, что группы SABAH были созданы в 2014-2015 учебном году. Целью их создания является обеспечение развития интеллектуального и творческого потенциала обучающихся и полное приобретение компетенций по специальностям, повышение качества высшего образования и применение передовых форм и методов в организации образования.

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Версия на азербайджанском языке BDU-da hüquqşünaslıq fakültəsi üzrə SABAH qrupları ləğv olunur

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