Группы SABAH на юридическом факультете БГУ закрываются

Группы SABAH на юридическом факультете Бакинского государственного университета (БГУ) закрываются.

Группы SABAH на юридическом факультете Бакинского государственного университета (БГУ) закрываются.

Информацию об этом подтвердили Report в университете.

Прием в группы SABAH с нового учебного года будет проводиться в Карабахском университете.

Отметим, что группы SABAH были созданы в 2014-2015 учебном году. Целью их создания является обеспечение развития интеллектуального и творческого потенциала обучающихся и полное приобретение компетенций по специальностям, повышение качества высшего образования и применение передовых форм и методов в организации образования.